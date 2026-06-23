На Украине арестовали квартиру вице-премьера Кулебы

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на квартиру и машино-место вице-премьера по вопросам восстановления Украины и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы. Соответствующее ходатайство поддержала Специализированная антикоррупционная прокуратура, заподозрившая высокопоставленного чиновника в попытке сокрытия недвижимости, приобретенной на неподтвержденные доходы.

По данным Центра противодействия коррупции, имущество было оформлено через сестру министра. По версии следствия, предварительные договоры купли-продажи объектов в Киеве на сумму около 5 млн гривен (более $111 тыс.) заключались в 2021 году, когда Кулеба был первым заместителем главы Киевской городской администрации, а окончательная регистрация прошла в 2023 году, когда он занимал пост заместителя руководителя Офиса президента.

Анализ официальных доходов семьи показал, что легальных средств на такие покупки не было. В прокуратуре опасались, что министр сможет повлиять на родственницу для отчуждения активов, поэтому суд запретил продавать недвижимость или передавать ее под залог. Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что еще 19 ноября 2025 года подал заявление об увольнении Кулебы, которое до сих пор не рассмотрено.

Алексей Кулеба является одной из ключевых фигур в правительстве Украины, курируя вопросы восстановления инфраструктуры и регионального развития. Расследованиями коррупционных правонарушений на Украине занимаются Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), а итоговые решения по арестам и конфискациям принимает ВАКС.

Дела о недостоверном декларировании или незаконном обогащении в отношении действующих министров и вице-премьеров регулярно становятся причиной громких политических скандалов и требований о кадровых перестановках в высшем эшелоне власти.