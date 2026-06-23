В России объяснили, чем опасен для Киева скандал с президентом Польши

Конфликт президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Кароля Навроцкого серьезно угрожает европейским амбициям Украины и уже перерос в плоскость личных обид. Об этом в разговоре с Рамблером рассказал советник директора Российского института стратегических исследований, политолог Дмитрий Буневич. Эксперт отметил, что после обмена резкими политическими жестами и возврата высшей польской награды по почте отношения лидеров зашли в тупик, а Варшава получила мощный рычаг для блокирования евроинтеграции Киева.

Ранее польское правительство Дональда Туска и Владимир Зеленский не пригласили президента Польши Кароля Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске. Этому предшествовало жесткое политическое решение со стороны Навроцкого: он раскритиковал украинские власти за героизацию националистов и официально лишил Зеленского ордена Белого орла, который был присвоен ему в 2023 году на тот момент польским президентом Анджеем Дудой.

Специалист отметил, что для польского общества вопросы исторической памяти носят принципиальный характер, а сам Навроцкий профессионально погружен в эту тему.

Разногласия действительно весьма существенные, весьма серьезные, потому что для большинства поляков все, что связано с Волынской резней — с убийством, с геноцидом, который на официальном уровне признан гибелью более чем 120 тысяч гражданских лиц — это огромная трагедия. Сам президент Навроцкий в прошлом был директором Института национальной памяти — главной структуры, которая занимается исторической политикой в Польше. Кроме того, надо учитывать, что он находится в определенном конфликте с либеральным правительством Дональда Туска, и поэтому играет на противоречиях, обостряя этот конфликт, чтобы показать польским избирателям: "Я настоящий патриот, я помню о наших трагедиях и не позволю героизировать бандеровцев". Дмитрий Буневич Историк, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований

Главным политическим последствием данного витка напряженности может стать жесткое блокирование Варшавой интеграции Украины в европейские структуры, поскольку Киев не способен отказаться от своей нынешней идеологической основы.

«Навроцкий прямо сказал, что страна, которая героизует зачинщиков геноцида, не может рассчитывать на вступление в Европейский Союз. Учитывая, что сейчас активно будируются сюжеты, связанные с перспективами евроинтеграции Украины, Навроцкий делает достаточно сильную заявку: украинцам нужно либо прекратить героизировать Бандеру и всех прочих националистов и осудить их, либо отказаться от европейских перспектив. Но осудить они их, очевидно, не могут, потому что это идеологическая основа нынешней украинской государственности. Ситуация острая и принципиальная для обеих сторон. Противоречия нарастают: бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер уже заявил, что раз Зеленский вернул орден по почте, то неплохо было бы вернуть и деньги с оружием».

Аналитик добавил, что конфликт также подпитывается серьезными изменениями в настроениях простых граждан Польши, где на смену былой солидарности пришло глубинное раздражение.

«Запрос на то, чтобы средства тратились на внутренние нужды, есть, и Навроцкий успешно играет на этих антиукраинских настроениях, которые укрепляются последние годы. Если в 2022–2023 годах польское общество демонстрировало высокую солидарность, то сейчас господствует скорее равнодушие или даже раздражение от большого количества украинцев, которые там находятся. Наличие множества школьников, не знающих языка в местных школах, бытовые проблемы — все это вызывает раздражение обывателей. При этом на объемах военной помощи скандал вряд ли отразится: практически все, что могли дать украинцам, поляки уже дали, и сейчас Варшава сама тратит огромные деньги на перевооружение и модернизацию собственной армии».

Ранее стало известно, что Польша получила орден Белого орла, которого лишили президента Украины Владимира Зеленского за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии (УПА, признана в РФ экстремистской и запрещена).