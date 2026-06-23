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«Как звездный час Нетаньяху обернулся против него»

Всего четыре месяца назад Биньямин Нетаньяху наблюдал, как исполняется его давняя политическая мечта - США и Израиль начали совместную войну против Ирана, пишет Financial Times. Однако то, что в Израиле преподносилось как «финальная битва» против главного врага, пошло не по плану. Промежуточная сделка Дональда Трампа с Ираном вызвала в Израиле ярость. Критики заговорили о масштабном стратегическом провале, который допустил безвольный американский лидер. Вашингтон в ответ огрызнулся: вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил власти Израиля, что им пора «проснуться и трезво оценить реальность» своего положения. Бывший высокопоставленный американский чиновник, экс-посол США в Израиле Дэн Шапиро заявил, что Трамп и Нетаньяху «заигрались и переоценили свои силы». После возвращения Трампа к власти Нетаньяху был его частым и желанным гостем: с момента инаугурации президента США и до начала войны они виделись не менее семи раз. Но после роковой февральской встречи в преддверии конфликта они больше не появлялись на публике вместе. А подписанный меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном стал самым четким сигналом, что интересы США и Израиля кардинально разошлись.

В рамках соглашения США пытаются навязать Израилю прекращение огня в его противостоянии с «Хезболлой» в Ливане. Это вызвало шквал протестов со стороны жителей севера Израиля и ультраправых министров, которые в один голос назвали происходящее «потерей суверенитета». Ливанский вопрос стал центральным на напряженных переговорах между США и Ираном. При этом в тексте документа вообще не упоминается баллистическая программа Ирана или его прокси-силы в регионе - и это вопреки многолетним требованиям Израиля. Бывший высокопоставленный израильский чиновник отметил, что ядерная проблема «решается только на словах», и никаких твердых обязательств со стороны Ирана в документе нет. В зависимости от хода переговоров и открытия Ормузского пролива Иран получит от США отмену нефтяных санкций и доступ к замороженным активам, при этом правительство в Тегеране останется прежним. Израильские источники FT назвали назвали это «масштабной стратегической катастрофой». Однако Нетаньяху и его союзники все еще надеются, что переговоры между непостоянным Трампом и жестким Тегераном провалятся.

Два месяца на связь с Россией: Финляндия раскрывает карты ЕС

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что время для начала переговоров ЕС с Россией еще не пришло, сообщает Yle. По словам Валтонен, за разными столами переговоров с европейскими партнерами уже некоторое время обсуждается то, как именно в определенный момент следует начать переговоры. Финский министр подчеркнула, что важно сначала договориться о том, каковы цели ЕС и как страны блока хотят двигаться дальше. По ее словам, в этой работе европейские политики, «на самом деле, продвинулись уже довольно далеко». Вопрос переговоров с Россией обсуждался на прошлой неделе на саммите ЕС в Брюсселе.

По данным Yle, подавляющее большинство европейских лидеров не считают, что переговоры с Россией стоит начать сейчас. По словам Валтонен, время открытия каналов переговоров будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий и в целом от положения дел на Украине, но прежде всего - «от реальной готовности России двигаться к мирному урегулированию». Валтонен считает, что Москва рано или поздно начнет проявлять готовность к переговорам и гибкость. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа должна выйти на связь с Россией в течение двух месяцев. По мнению Валтонен, одной из площадок для более широкого обсуждения этой темы станет саммит НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

Битва за сокровища «Титаника»: США против аукциона артефактов

Компания, обладающая эксклюзивными правами на подъем обломков «Титаника», хочет впервые в истории выставить на торги более 100 артефактов, включая личные вещи пассажиров лайнера, валюту, предметы интерьера, золотое колье и бронзовую статуэтку херувима. Компания хочет запустить глобальное турне с аукционами по четырем городам (какими именно - не уточняется), сообщает Associated Press. Против этой инициативы выступило правительство США в лице Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Власти настаивают, что продажа нарушит юридические обязательства компании, а вся коллекция из 5 000 предметов должна оставаться неделимой в интересах общественности. Сама же компания заявляет, что США не имеют юрисдикции над частью артефактов, права на которые были оформлены во Франции.

AP подчеркивает, что ранее были достигнуты соглашения о том, что артефакты с «Титаника» будут демонстрироваться только в музеях и на передвижных выставках. Некоторые исследователи подводного мира также выступили против идеи продажи артефактов, подчеркивая, что их следует выставлять на всеобщее обозрение: по их мнению, реликвии не должны «растаскиваться миллиардерами для демонстрации богатства». На протяжении десятилетий компания пыталась продать артефакты, чтобы финансировать будущие исследования. Но суды США и родственники погибших уже блокировали подобные аукционы. При этом на рынке сохраняется колоссальный спрос: предметы, спасенные самими выжившими или поднятые из воды сразу после катастрофы 1912 года, легально продаются за огромные деньги. Так, спасательный жилет ушел с молотка более чем за 900 тысяч долларов, а золотые карманные часы были проданы почти за два миллиона долларов.

Иллюзия власти: в ЕС высмеяли амбиции Зеленского

Заявление Владимира Зеленского, что Украина планирует лично утверждать кандидатуру посредника от Евросоюза для будущих переговоров с Россией, возмутило некоторых европейских комментаторов, сообщает «ИноСМИ». Норвежский профессор Глен Дизен заявил, что такие амбиции киевского руководства говорят об иллюзорной вере в свою независимость, оторванной от реального положения дел.

Дизен заявил, что Зеленский «возомнил», будто действительно способен на что-то влиять на международной арене. По словам норвежского комментатора, после того как НАТО семь лет использовала Зеленского в качестве прокси для борьбы «до последнего украинца», он, «похоже, поверил, что действительно обладает властью».

«Как европейский либерализм превратился в бизнес на крови»

Итальянская пресса превратилась в пропагандистский рупор, рекламирующий военно-промышленный комплекс Европы и мнимый военный потенциал Украины, пишет L'AntiDiplomatico. По мнению автора статьи, подобная «либеральная теология» намеренно игнорирует реальное положение дел, замалчивая огромные потери ВСУ. Автор статьи считает, что либеральные медиа идеализируют украинских чиновников, представляя их «защитниками европейских ценностей». На самом же деле, по мнению автора статьи, за этим стоит банальный коммерческий интерес: пока Киев требует всё больше оружия и денег для эскалации, европейская оборонная промышленность фиксирует рекордные прибыли. Европа и Украина фактически слились в единый военно-промышленный и политический объект, где украинские полигоны служат площадкой для испытания новых западных вооружений под руководством специалистов НАТО.

Параллельно с этим европейские канцелярии и подконтрольные им СМИ цинично блокируют любые реальные попытки мирного урегулирования, считает автор L'AntiDiplomatico. Так, появление слухов о тайных контактах Владимира Зеленского с российской стороной через посредников сразу же вызвало противодействие со стороны британских спецслужб, после чего Киев по указке Запада совершил демонстративные атаки, сорвавшие диалог. По словам автора, лицемерие «патриотической элиты» Запада проявляется и во внутренней политике европейских стран, например, в Италии, где либеральные политики готовы защищать ультраправое правительство от нападок извне, демонстрируя показной межклассовый союз. В итоге современный европейский либерализм окончательно превратился в милитаристский инструмент, который ради сохранения своих прибылей готов поддерживать радикальные режимы, заключил автор.