В Польше задумались о войне с Украиной

Дипломатический скандал между Варшавой и Киевом из-за лишения Владимира Зеленского ордена Белого орла получил развитие. После того, как высокопоставленные украинские чиновники отказались от наград соседней республики, их коллеги в Польше приняли симметричное решение, а в местной прессе появились призывы готовиться к войне с Украиной. Эксперты оценили перспективы перерастания ссоры Зеленского и Навроцкого в серьезный конфликт.

Между Варшавой и Киевом продолжает развиваться «война орденов». Теперь польские чиновники возвращают украинские награды. В частности, о таком решении сообщил вице-спикер сената страны Михал Каминьский. Он объяснил свой поступок действиями и высказываниями Владимира Зеленского. Политик выразил недоумение тем, что Киев продолжает искать национальных героев среди лиц, ответственных за трагические события в истории польско-украинских отношений.

Отметим, в пятницу, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения названия «Героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) одному из подразделений ВСУ. Решение Навроцкого спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве. Сразу несколько высокопоставленных украинских чиновников отказались от польских наград.

Сначала глава МИД Украины Андрей Сибига вернул полякам Командорский крест. Затем от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей» отказался глава офиса Зеленского Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. В своем обращении через соцсети он упрекнул Варшаву в попытках диктовать другим народам, как им следует изучать собственную историю.

Кроме того, от польского ордена Белого Орла отказались три бывших президента Украины: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов). Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от Кавалерского креста ордена «За заслуги перед Республикой Польшей», назвав решение лишить Зеленского награды «исторически несправедливым».

Глава киевского режима выступил с угрозами в адрес Навроцкого, сыронизировав над его именем. «Кароль – это не должность его, это его имя, правильно? Все-таки у него не монархия, а демократия, поэтому нужно немного выстраивать отношения с Украиной», – сказал Зеленский. Он сравнил действия польского президента с поведением бывшего венгерского премьера Виктора Орбана.

Оба лидера, по его мнению, занимались радикализацией общества для повышения собственных рейтингов. Зеленский объяснил действия Навроцкого намерением занять кресло премьер-министра республики в 2027 году вместо Дональда Туска. «Это политическая борьба, которая плохо может закончиться, очень плохой эскалацией. Я считаю, на ненависти нельзя зарабатывать политические очки», – предупредил глава киевского режима.

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«Владимир, дорогой, спор вообще не затрагивает внутренних вопросов Польши, – ответил ему Навроцкий. – Все поляки знают и понимают, сколько зла сделали Польше, полькам, полякам, польским детям украинские националисты». Он отметил, что «не может представить себе ситуацию, когда польские патриоты, а особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не вместе и не объединяются».

Однако, похоже, в этом политик ошибся. Туск и Зеленский не пригласили Навроцкого на конференцию по Украине в Гданьске. «Надеюсь, на этот раз премьер-министр Туск сосредоточится на интересах Польши, а не на сборе денег для Владимира Зеленского», – сказал глава бюро международной политики польского лидера Марчин Пшидач. Впрочем, как отмечает Bloomberg, дипломатический скандал из-за чествования националистов ударил по польскому бизнесу.

Как бы то ни было, действия Туска показательны. «Ради поддержки Украины он готов забыть о памяти 100 тысяч поляков, убитых Украинской повстанческой армией в 1943-ем во время Волынской резни. Поляки еще увидят, как он будет возлагать цветы на могилу Андрея Мельника и вставать на одно колено перед памятником Бандере. Это – его следующий шаг», – допустил сенатор Алексей Пушков.

Поведение же Зеленского спровоцировало в Польше разговоры о войне с Украиной. «Украина сделала свой выбор. Она доказала, что именно мы, поляки, всегда были для нее главным врагом – даже большим, чем русские. Нам остается лишь сделать из этого очевидные выводы», – пишет издание Mysl Polska. Как отмечает автор материала,

СВО рано или поздно закончится поражением Киева, при этом «у юго-восточной границы Польши по-прежнему останется коррумпированная олигархическая власть, связанная с самыми сомнительными группами влияния со всего мира», а также огромная украинская армия, состоящая в основном из деморализованных солдат.

В этих условиях, по мнению обозревателя, Киев станет искать нового противника, и очевидной целью окажется Польша. «Единственный способ предотвратить это – наращивать собственный потенциал и снижать риски. Вместо того чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, следует готовить ее к вполне вероятной войне с Украиной», – говорится в публикации.

В российском экспертном сообществе не верят в реальность войны между Польшей и Украиной, однако фиксируют резкую смену риторики. «Польские чиновники, отказываясь от украинских наград, зарабатывают политические очки», – считает политолог-полонист Станислав Стремидловский. Он напомнил, что в Польше к украинцам и прежде было негативное отношение, но это не поддерживалось властью, медиа и лидерами общественного мнения. Теперь же все чаще и все более открыто звучат голоса, что украинцы – это не друзья польского народа.

«То есть обществу фактически официально разрешили ненавидеть украинцев», – уточнил собеседник. По его мнению, накал конфликта между Варшавой и Киевом достигнет пика, когда Польша откажется быть логистическим хабом для переправки на Украину западной военной техники и предоставлять прочую помощь. Однако пока говорить об этом не приходится. Сейчас в республике очень сильна дискуссия, относительно того, какую геополитическую концепцию выбрать, добавил Стремидловский.

«Один из вариантов предполагает ее вхождение в британский альянс стран Северной Европы и Прибалтики. При этом у Варшавы не самые лучшие отношения с той же Швецией. Среди других путей – концентрация усилий в рамках Веймарского треугольника (группа для развития сотрудничества между Польшей, Германией и Францией), а также ставка на США», – детализировал политолог.

«То есть польские политики находятся в той ситуации, когда они ломают голову над тем, что будет происходить в мире дальше и как в этой ситуации им не оказаться одним среди геополитических айсбергов,

которые могут их раздавить, как это уже бывало в польской истории», – уточнил спикер. На этом фоне примечательны разговоры о возможной войне Варшавы и Киева.

«Издание Mysl Polska, которое предрекает конфликт, – нишевое. При этом, я думаю, версию об угрозе со стороны Украины разделяют очень многие польские эксперты и политики. Как только местные ведущие издания начнут говорить об этом, тогда можно будет считать, что в Варшаве что-то меняется. Пока же в Польше не готовы признать необходимость смены курса», – считает Стремидловский.

Схожей точки зрения придерживается Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он отметил, что украинская армия, которую Запад накачивает оружием, «инфицирована» нацизмом и преисполнена мотивацией. «Поэтому ВСУ представляют угрозу для любой соседней страны», – добавил эксперт. Впрочем, разговоры в Польше о необходимости готовиться к войне с республикой собеседник назвал «ерундой, пропагандистским трюком и нагнетанием антиукраинских настроений».

«Цель – мобилизовать электорат», – считает Скачко. Как заметил эксперт, если раньше польские СМИ представляли в качестве «внешнего врага» исключительно Москву, то теперь на эту роль рассматривают Киев, которому местные власти на протяжении последних лет оказывали помощь. Как объясняет политолог: эта поддержка – вовсе не благотворительность.

«Польша хочет либо включить несколько регионов Западной Украины в свой состав, либо иметь буфер между своей территорией и Россией,

– пояснил он. – В отношениях между Варшавой и Киевом нет ничего братского, общего и в целом человеческого». На этом фоне собеседник напомнил, что украинские власти испортили отношения с целым рядом стран – это и Белоруссия, и Грузия, и Польша. Однако он усомнился, что дипломатия по-киевски приведет к угрозе войны с поляками. «Европе все еще нужна Украина, ведь она пытается «кусать» Россию», – добавил Скачко.

Как отметил в этой связи политолог Вадим Трухачев, при всей неприязни к запрещенным в РФ ОУН и УПА Польша считает бандеровскую Украину «малым злом», а Россию – «большим злом». По его прогнозам, поляки «продолжат помогать Киеву, несмотря на бандеровщину». «Польша поддержит против России кого угодно – бандеровцев, исламистов, инопланетян... Потому что русофобия – основа польского политического сознания. Необходимо уделять внимание тому, как этой немаленькой стране с большой и влиятельной диаспорой противостоять», – заключил эксперт.