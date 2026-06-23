В Белоруссии выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Белоруссия поддерживает скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине, призывает положить конец провокационным заявлениям и "опасным играм с безопасностью" в регионе. Об этом заявил посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов.

"Мы подтверждаем твердую позицию Беларуси о необходимости скорейшего мирного дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Призываем положить конец опасным играм с безопасностью в нашем регионе. Хватить раздувать этот пожар, пора прекратить безудержную накачку зоны конфликта оружием и остановить поток провокационных заявлений, которые лишь приближают нас к критической черте", - сказал он в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины.

Селиверстов также отметил, что Минск приветствует и поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса и выход на мирные соглашения.

"Долгосрочное мирное урегулирование возможно лишь на основе формирования в нашем регионе, да и в Евразии в целом, новой инклюзивной архитектуры безопасности. Она должна основываться на суверенном равенстве государств и принципах неделимости безопасности, недопустимости обеспечения своей безопасности за счет безопасности других, верховенства международного права", - добавил он.