Британское правительство лейбористов попытается вернуть страну в Евросоюз, но в итоге продолжит «топтаться на месте». Такое мнение высказал РИА Новости член Палаты лордов британского парламента консерватор Ричард Балф.

Напомним, что в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, а 31 января 2020 года Великобритания покинула объединение, осуществила так называемый Brexit (Брексит) после 47 лет членства. При этом, согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из ЕС.

По словам парламентария Ричарда Балфа, преемник уходящего премьер-министра Кира Стармера может попытаться вернуть Британию в ЕС.

«Но довольно нерешительно. В конечном счете, они не смогут», - уверен Балф.

Член Палаты лордов британского парламента также добавил, что новое правительство продолжит «топтаться на месте» и будет просто следовать за Вашингтоном.

Кир Стармер объявил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии 22 июня. Отставка последовала за майским провалом лейбористов на местных выборах. Решение Стармера открывает путь к выборам нового премьер-министра. Одним из основных претендентов на пост главы правительства Великобритании является бывший мэр Манчестера Энди Бернем.