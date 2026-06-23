«Козлы» и «твари»: главу «Укрпочты» могут выгнать после оскорблений

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский может покинуть должность после решения Национального банка Украины, который признал его не соответствующим требованиям профессиональной пригодности.

Регулятор потребовал от компании в течение пяти дней заменить руководителя. Основанием для такого решения стали выявленные нарушения в деятельности госкомпании, а также выводы профильного комитета о недостаточном уровне знаний законодательства, понимания рабочих процессов и управленческого опыта у главы предприятия.

Отмечается, что решение было принято на фоне нескольких публичных скандалов, связанных со Смилянским. В частности, ранее он вступал в резкие перепалки с пользователями соцсетей, которые критиковали его высокую заработную плату, и допускал оскорбительные высказывания в адрес граждан.

Также внимание общественности привлек конфликт вокруг расходов компании на изменение фирменного стиля «Укрпочты». В ходе одного из обсуждений в интернете Смилянский допустил грубые высказывания, которые вызвали широкий резонанс.