Пожилой отец Меган Маркл рассказал, как жестоко она поступает со своими детьми

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл рассказал о самом большом сожалении в жизни. Пенсионер не может простить себя за испорченные отношения с дочерью.

"Я никогда не ожидал, что доживу до 80, потому что мужчины Маркл никогда этого не делают. Мой отец умер в 61 год. У меня была хорошая жизнь, и я горжусь тем, чего я достиг, но все было омрачено тем, что произошло за последние восемь лет", — сказал Томас.

Герцогиня давно не выходит на связь с отцом, не навещает его, хотя живет всего в 400 километрах. А еще Томас очень страдает, потому что не видит внуков. Мужчина обрадовался бы и обычному фото Арчи и Лилибет. Маркл считает, что Меган и Гарри жестоки к своим детям. Герцог и герцогиня лишили наследников обеих семей. Внуки, говорит Томас, не могут дружить с кузенами Джорджем, Шарлоттой и Луи, не знают родственников со стороны матери.

Томас признался, что ранее даже представить себе не мог, что окажется "в одной лодке" с британским королем. Не только он, но и Карл III лишен возможности наблюдать за тем, как растут Арчи и Лилибет. Томас сочувствует британскому монарху.

"Решения, принятые Меган и Гарри, повлияют на их детей на всю оставшуюся жизнь. Я ловлю себя на мысли, что мне интересно, что будут чувствовать Арчи и Лилибет через несколько лет, когда они осознают все то, что они упустили", — отметил папа герцогини Сассекской.

Маркл очень обижен на своего августейшего зятя. Пенсионер считает, что принц Гарри поступил не по-мужски, отказавшись встретиться с ним перед женитьбой на Меган.

Томас часто вспоминает о том, как росла его дочь. Раньше он и подумать не мог, что будет доживать свои дни без Меган.

"Человек, которым она стала, — это не та девочка, которую я растил, но мне интересно, обвиняют ли они семью Маркл во всем, что пошло не так", — рассуждает Томас Маркл.

Томас считает, что Меган начала меняться после переезда в Канаду и съемок в сериале "Форс-мажоры". Между тем знакомство с принцем Гарри сделало из актрисы другого человека, считает ее отец.