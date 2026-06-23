Двое маленьких детей найдены мертвыми в машине из-за сильной жары

Двое детей найдены мертвыми в машине во Франции из-за сильной жары, охватившей Европу. В ряде стран объявлено предупреждение о том, что устойчивая и повышающаяся температура, как ожидается, будет представлять опасность для здоровья

Двое детей в возрасте четырех и двух лет были найдены мертвыми в автомобиле своей семьи на юго-востоке Франции, сообщил местный прокурор, поскольку большая часть Западной Европы страдает от сильной жары, которая, по прогнозам, побьет абсолютные температурные рекорды.

“Причины смерти еще предстоит установить, но главной причиной расследования является жара”, - сказала Элен Муржес, прокурор города Карпантрас, где днем в понедельник температура, как ожидалось, превысила 39 градусов по Цельсию.

По словам официального представителя, эти смерти последовали за тремя пожилыми людьми в возрасте от 80 до 95 лет, которые скончались недалеко от Бордо в минувшие выходные в результате проблем со здоровьем, вызванных экстремальными температурами. Еще тринадцать человек утонули в результате несчастных случаев при купании, пишет The Guardian.

Французские власти в понедельник объявили в половине страны – в 49 из 96 департаментов на материковой части страны – предупреждение об опасности для жизни 1-го уровня, призвав 35 миллионов человек проявлять “абсолютную бдительность”, избегать физических нагрузок и держаться подальше от прямых солнечных лучей.

Во вторник еще шесть департаментов будут занесены в "красную книгу", а в 35 других по-прежнему объявлен оранжевый уровень опасности 2-го уровня. “По всей стране надолго сохранятся очень высокие температуры”, - сообщила национальная метеорологическая служба "Метео-Франс".

В сообщении говорится, что температура по всей западной и центральной Франции, вероятно, превысит 40 градусов тепла во второй половине дня в понедельник, достигнув 43 градусов в Бордо, 41 градуса в Лиможе, 40 градусов в Тулузе и Туре и 39 градусов в Париже, и будет продолжать повышаться до конца недели.

Ночные минимумы также, вероятно, будут намного выше нормы, по крайней мере, до пятницы, сообщает Метеоцентр Франции. Минимальная температура около 25 градусов по Цельсию, зафиксированная в нескольких городах в ночь на воскресенье, уже установила исторические рекорды.

По словам синоптиков, так называемый национальный индекс температуры во Франции, представляющий собой среднее значение дневных и ночных максимумов, измеренных на 30 метеостанциях по всей стране, в понедельник достиг самого высокого уровня за июнь, отмечает The Guardian. В понедельник по всей стране были закрыты более 1300 школ, а еще 4000 человек перенесли занятия, чтобы ученики могли уйти пораньше. Каждое десятое региональное железнодорожное сообщение в окрестностях Парижа было отменено из-за опасений за подвижной состав и пути.

“Многие люди пострадают, потому что организм страдает от высоких температур”, - сказала Стефани Рист, министр здравоохранения Франции, посетив в понедельник парижскую больницу.

Она призвала людей проверять пожилых и уязвимых соседей.

“Нас ожидает, по меньшей мере, несколько дней очень-очень жаркой погоды. Мы действительно не знаем, когда температура начнет падать”, - позже заявила Рист французскому телевидению.

В воскресенье во Франции прошел ежегодный фестиваль уличной музыки "Праздник музыки", хотя некоторые местные власти вообще отменили его, а другие провели только вечерние мероприятия. Во многих районах были введены ограничения на употребление алкоголя.

С воскресенья по среду в Испании впервые в этом году будет наблюдаться аномальная жара, в некоторых районах температура, по прогнозам, достигнет 44 градусов по Цельсию. Публичный показ матча национальной сборной по футболу на чемпионате мира против Саудовской Аравии в Мадриде был отменен.

Государственная метеорологическая служба Aemet предупредила в воскресенье об “экстремально высоких” дневных и ночных температурах и объявила "красную тревогу" для северного региона Басков, где в городе Сан-Себастьян, по прогнозам, температура достигнет 40 градусов, что более чем вдвое превышает среднюю сезонную температуру.

“Мы наблюдаем температуру на 5-10 градусов выше нормы для этого времени года, а в некоторых северных районах даже более чем на 10 градусов выше средней”, - сказал Рубен дель Кампо, представитель метеорологического агентства.

В Германии организаторы приостановили проведение финала теннисного турнира Berlin Open и удалили всех желающих с места проведения из-за сильных гроз, поскольку температура в столице Германии в минувшие выходные превысила 30 градусов по Цельсию.

Температура в Бельгии, которая в воскресенье уже перевалила за 30 градусов, будет “самой жаркой за всю историю наблюдений”, сказал Дэвид Дехенау, руководитель отдела прогнозирования в институте погоды IRM. Некоторые поезда в час пик были отменены, чтобы снизить риск поломок.

В Великобритании национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об экстремальной жаре на большей части юга Англии и в некоторых районах Уэльса до четверга, прогнозируя температуру до 39 ° C. Текущий рекорд для июньского дня - 35,6 ° C, установленный в 1976 году.

Италия в понедельник объявила "красный" уровень опасности из-за жары в 12 городах, включая Милан, Турин, Венецию, Болонью, Флоренцию и Рим.

Ученые заявили, что по мере того, как Земля продолжает нагреваться, экстремальные тепловые явления, исторически приуроченные к летнему сезону, станут более частыми, более интенсивными и продолжительными, а также будут происходить раньше и позже в течение года.