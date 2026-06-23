Участники недавнего саммита «Большой семерки» во Франции приложили максимум усилий для консолидации западных стран ради дальнейшего затягивания боевых действий, отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков рассказал о настроениях европейских лидеров во время встречи на высшем уровне, передает РИА «Новости». Мероприятие проходило с 15 по 17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

«Европейцы делали все, чтобы Запад вновь консолидированно выступил за продолжение войны до последнего украинца, чтобы Анкоридж был забыт и перебит привкусом Эвиана, но, правда, не минеральной воды», – подчеркнул политик в ходе двенадцатого международного форума «Примаковские чтения».

Он также добавил, что объединение стимулировало само себя к более наглому навязыванию миру собственного порядка. По его словам, это делается в первую очередь для оправдания безудержной поддержки киевского режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские лидеры на саммите G7 накачивали президента США Дональда Трампа деструктивными идеями по украинскому вопросу.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о неспособности США выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности.

Участники «Группы семи» договорились наращивать совместное производство систем ПВО для поддержки Киева.