В Раде назвали ошибкой отказ Зеленского ехать в Гданьск

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) раскритиковал Владимира Зеленского за отказ ехать в Гданьск на фоне конфликта Польши и Украины.

Парламентарий обратил внимание на то, что премьер Юлия Свириденко вместо Зеленского возглавит украинскую делегацию на международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске.

"Фактически это означает, что Зеленский не поедет на конференцию из-за конфликта с президентом Польши Каролем Навроцким. Это очень большая ошибка со стороны Зеленского, потому что мы сейчас находимся не в том состоянии, чтобы дальше разжигать конфликт с поляками", - написал он в Telegram-канале.

Депутат считает, что это мероприятие было "одним из способов относительно легко разрешить конфликт".

Конференция по восстановлению Украины пройдет в польском Гданьске с 25 по 26 июня. Участие в ней Зеленского стояло под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях.

О конфликте Варшавы и Киева

26 мая Зеленский присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ). Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня польский президент Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики - ордена Белого орла.

Вскоре бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) решили вернуть польским властям свои ордена Белого орла. Ряд украинских чиновников также принял решение отказаться от государственных наград Польши. В свою очередь вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Михал Каминьский отказался от двух украинских орденов и вернул их в посольство Украины в Варшаве.

С февраля 1943 года боевики УПА начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.