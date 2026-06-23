Правительство одной из стран Прибалтики подало в отставку

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене и правительство страны объявили об уходе в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Это случилось из-за перемен в правящей коалиции. Социал-демократическая партия Литвы в начале июня решила прекратить сотрудничество с партией "Заря над Неманом", обвинив ее в популистской политике», — говорится в публикации.

Ругинене заговорила об отставке в конце мая. Это произошло на фоне утечки данных из Центра регистров. При этом, по словам премьера, такое развитие событий было бы «лучшим подарком врагам республики».