Какие американские города уходят под землю

В ряде крупных городов США поверхность земли постепенно опускается. Этот процесс происходит медленно и незаметно, однако в долгосрочной перспективе он может привести к катастрофе. «Рамблер» разобрался, какие американские города проседают быстрее других и почему это происходит.

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Масштаб проблемы

О проседании отдельных районов ученые знают давно. Однако недавнее исследование специалистов из Политехнического института Виргинии показало, что проблема одновременно затрагивает многие крупные города США.

Исследователи использовали спутниковую радиолокацию InSAR, которая позволяет измерять вертикальные движения поверхности с точностью до миллиметров. Анализ охватил 28 крупнейших американских городов.

В результате во всех исследованных мегаполисах были обнаружены районы, где поверхность постепенно опускается. Более того, как сообщает Nature, примерно в 25 из 28 городов проседает не менее двух третей территории.

Что такое проседание грунта?

Проседание, или субсиденция, — это постепенное опускание поверхности земли. В отличие от землетрясений или оползней процесс развивается очень медленно. Речь идет буквально о миллиметрах или максимум сантиметрах в год. Однако за десятилетия такие изменения накапливаются и начинают влиять на состояние дорог, зданий, мостов, водопроводов и других сооружений.

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Какие города проседают быстрее всего?

Одним из лидеров оказался Хьюстон. В некоторых районах крупнейшего города Техаса поверхность опускается более чем на десять миллиметров в год, а отдельные участки демонстрируют еще более высокие значения. Некоторые районы Хьюстона за последние десятилетия просели более чем на три метра.

Причина в том, что на протяжении десятилетий здесь активно использовались подземные воды для нужд населения, промышленности и сельского хозяйства. Когда вода откачивается из подземных горизонтов, породы постепенно уплотняются, а поверхность начинает опускаться.

Серьезные изменения также наблюдаются в Далласе, Форт-Уэрте, Чикаго, Колумбусе, Детройте, Денвере, Индианаполисе и Шарлотте. Нью-Йорк тоже попал в список. Хотя многие районы города, включая Манхэттен, есть и те, что построены на более мягких грунтах, осадочных породах и насыпных территориях.

Кроме того, исследование 2023 года показало, опубликованное в Advancing Earth and space science, что дополнительную нагрузку создает огромный вес городской застройки. По оценкам ученых, масса всех зданий Нью-Йорка составляет около 760 миллионов тонн. В сочетании с геологическими особенностями небоскребы могут усиливать локальные изменения поверхности.

Основные причины проседания

В некоторых районах поверхность продолжает медленно опускаться из-за естественных геологических процессов. Например, часть территории Северной Америки до сих пор реагирует на исчезновение гигантских ледников, покрывавших континент во время последнего ледникового периода.

Однако авторы нового исследования пришли к выводу, что в большинстве крупных городов основной вклад в современное проседание вносят именно человеческая деятельность и управление водными ресурсами. Главным фактором остается многолетняя откачка подземных вод, из-за которой водоносные горизонты постепенно уплотняются.

В чем главная опасность?

Главная проблема заключается не в скорости процесса, а в его неравномерности. Разные части города могут опускаться с разной скоростью. В результате возникают дополнительные нагрузки на здания, дороги, мосты, трубопроводы и железнодорожные пути.

Особенно уязвимыми оказываются районы, расположенные рядом с побережьем и крупными реками. Если поверхность постепенно опускается, а уровень моря одновременно растет из-за изменения климата, риск наводнений увеличивается быстрее, чем показывают обычные прогнозы повышения уровня океана. Именно поэтому ученые рассматривают проседание как отдельный фактор риска наряду с изменением климата.

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