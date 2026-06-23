Трамп считает, что прекращения огня в Ливане станет реальностью

Президент США Дональд Трамп полагает, что прекращение огня Израиля в Ливане все же станет реальностью. Американский лидер подтвердил это в беседе с журналистами по прибытии в Рединг (штат Пенсильвания). В окрестностях соседнего Аллентауна он позднее посетит автомобилестроительное предприятие по сбору грузовиков, а затем выступит с речью, посвященной вопросам экономики.

Трампа попросили уточнить, считает ли он все еще возможным обеспечение прекращения огня в Ливане, как это предусмотрено договоренностями Вашингтона и Тегерана, если Израиль продолжает вести там боевые действия.

"Поглядим. Послушайте, они воюют друг с другом много лет, десятилетий. Посмотрим. Но это сработает", - ответил гла Белого дома.

Он не пояснил, на чем базируется его уверенность.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня на швейцарском курорте в Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Катара и Пакистана по реализации меморандума. Делегации, принявшие участие в четырехсторонних консультациях, согласовали создание группы по урегулированию конфликтов, в том числе в Ливане. В совместном заявлении Катара и Пакистана, которые выступают посредниками между США и Ираном, указывалось, что к работе этого органа будут привлечены ливанские представители.