Южная Корея готова принять военнопленных из КНДР

Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. Об этом заявило Министерство иностранных дел Республики Корея, сообщает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею. В заявлении южнокорейского МИДа отмечается, что решение о дальнейшей судьбе военнопленных должно приниматься исключительно на добровольной основе.

Переговоры между министрами Южной Кореи и Украины по этому вопросу запланированы на 30 июня в Сеуле.

В августе 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с родственниками северокорейских военных, участвовавших в специальной военной операции и ставших жертвами ВСУ. Он выразил соболезнования по поводу их утраты.