Массовые сокращения начались в Нацразведке США

С назначением нового директора Национальной разведки США в аппарате главы ведомства начались массовые сокращения. Внимание на это обратили американские средства массовой информации.

По сведениям CNN, исполняющий обязанности главы Нацразведки Билл Пулт запросил список всех сотрудников. Источники подтвердили, что "сокращения в "глубинном государстве" начались".

Недовольство этим уже высказали представители Демократической партии. В письме Пулту демократы указывают на его несущественный опыт работы в разведывательном сообществе и, как следствие, неспособность столь быстро сформировать обоснованное мнение относительно оправданности сокращений.

Пулт, который до этой должности трудился в агентстве жилищного финансирования и руководил ипотечными агентства, на это пока не отреагировал. Однако назначивший Пулта президент США Дональд Трамп открыто заявлял, что настаивает на сокращениях.

Напомним, в мае прежний директор Национальной разведки США Тулси Габбард подала в отставку. Официальной версией являются семейные проблемы, но источники утверждали, что написать заявление об отставке Габбард вынудил Белый дом.

Годом ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет уволил главу разведывательного управления. Источники утверждали, что генерал-лейтенант Джеффри Круз лишился должности в ходе масштабной чистки высших чинов органов национальной безопасности.