Присоединение Украины к Евросоюзу усилит тенденцию к выходу Польши из состава сообщества, заявил экс-премьер республики Лешек Миллер.

Об этом он сообщил в эфире радиостанции Radio Zet.

По словам Миллера, поляки рискуют осознать, что теряют финансирование и конкурентные преимущества, а решения принимаются без их участия.

«Вступление Украины в ЕС? Это усилит тенденцию к Polexit», — отметил он.

Бывший глава правительства также указал на удар по польскому сельскому хозяйству и ускоренное превращение Варшавы в плательщика-нетто в бюджет сообщества. Он пояснил, что Украина, став крупнейшей и одновременно беднейшей страной союза, вызовет масштабное перераспределение средств.

«Это означало бы огромную нагрузку на бюджет Евросоюза», — добавил Миллер.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.

После этого от польских госнаград отказались в том числе глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар, а также экс-президент Украины Леонид Кучма.

Зеленский обвинил Навроцкого в том, что он якобы пытается заработать политические очки на скандале вокруг прославления УПА Киевом.

Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).