Преподаватель английского языка Ирада Милтинене из литовского города Вилкавишкис в третий раз столкнулась с увольнением.

Поводом стали доносы местных жителей, обративших внимание на активность учительницы в социальной сети — в частности, на ее участие в группе «We love Russia» и публичное поздравление президента России Владимира Путина с днём рождения, сообщает Sputnik.

Директор Вилкавишкского центра подтвердила, что со следующей недели педагог будет освобождена от занимаемой должности.

Сама Милтинене ранее подчеркивала, что не навязывает свои личные взгляды ученикам, однако попытки вразумить противников всего русского не увенчались успехом. Директор учебного заведения, комментируя ситуацию, отметила, что учительница осознает последствия своих действий, и добавила, что Ирада является хорошим специалистом.

Инциденты, связанные с увольнением педагогов из-за их политических симпатий или публичных высказываний в адрес российских властей, регулярно происходят в Литве.

Местные активисты внимательно следят за публичной активностью учителей, а публикации в социальных сетях часто становятся поводом для проверок и отстранения от работы.

В материале также отмечается, что подобные скандалы разворачиваются на фоне общего напряжения и регулярных заявлений литовских властей о внешних угрозах, включая опасность со стороны беспилотников.