Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский зависит от радикальных националистических сил и действует в их интересах. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Макговерна, Зеленский находится «в долгу» у наиболее боеспособных подразделений ВСУ, возглавляемых неонацистами. Экс-аналитик ЦРУ считает, что из-за этого практически нет шансов на изменение текущего курса Украины.

«Посмотрите на Зеленского. Посмотрите, что он делает - эксгумирует тела нацистов и воздает им все почести», - подчеркнул Макговерн.

Аналитик считает, что США не используют имеющиеся у них рычаги влияния на украинское руководство. По его словам, у Вашингтона есть возможности воздействовать на решения Киева и добиваться от него определенных шагов, однако американская сторона этого не делает.

«Этого влияния [США на Зеленского] недостаточно или Вашингтон просто не хочет его использовать, чтобы выполнить то, что Трамп обещал в Анкоридже», - заключил Макговерн.

Решение Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация) испортило отношения Киева с Варшавой. Кроме того, в мае в Киеве были торжественно перезахоронены останки Андрея Мельника, одного из лидеров Организации украинских националистов** (ОУН, запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской) - структуры, создавшей военные формирования УПА*.

УПА* вступила в союз с нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также совершила массовые убийства этнических поляков в регионах Волыни и Галиции на западе Украины. Убиты были до ста тысяч польских мирных жителей, а разрешения на эксгумацию тел погибших Украина выдала лишь недавно.

Из-за этих решений Польша лишила Зеленского ордена Белого орла - высшей польской государственной награды. После того как Зеленский был лишен ордена, он отправил его в Польшу почтой. Польские власти назвали этот шаг еще одним оскорблением.

* ОУН-УПА, запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

** запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.