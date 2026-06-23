Разоблачено тайное общество миллиардеров с переговорами о третьей мировой, сектах и сексе

Благодаря утечке информации стало известно о тайном обществе миллиардеров и политиков, которое создал основатель Palantir Питер Тиль. Об этом сообщает издание Wired.

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Закрытый клуб под названием Dialog появился в 2006 году и с тех пор собирается каждый год. Его участникам запрещено разглашать темы переговоров, которые там происходят, однако утечка приоткрыла завесу тайны. Как пишет издание Futurism, в этом году на Dialog будут обсуждать третью мировую войну и технологии поля боя. Также ожидаются сессия о сексе и выступление основателя религиозного сервиса Pray.com, которое называется «Сделай секту сам».

Судя по документам, которые попали в распоряжение журналистов, основные критерии отбора участников — это деньги и слава. Специальный алгоритм делит кандидатов на три категории в зависимости от богатства, влиятельности и пользы, которую они могут принести Dialog, Высшая категория, обозначаемая латинской буквой C, — это верхушка клуба. Она состоит из семи человек, среди которых есть самые богатые и важные люди мира.

В списке участников клуба упоминаются миллиардер Илон Маск, зять президента США Джаред Кушнер, министр финансов США Скотт Бессент, президент компании OpenAI Грег Брокман, вице-председатель Еврокомиссии Кая Каллас, члены саудовской королевской семьи, представители Японии и Великобритании.

Издание The Guardian сообщает, что в 2014 году в Dialog приглашали финансиста Джеффри Эпштейна, который создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Приехал ли он на встречу, неизвестно.

Питер Тиль — американский миллиардер, крупный ИТ-инвестор и основатель компании Palantir, которая собирает и обрабатывает информацию для Пентагона и спецслужб. Он известен радикальными политическими взглядами: по его мнению, мир нужно вернуть в Средние века, когда люди делились на господ и рабов и все воевали со всеми. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считается протеже Тиля, с самого начала финансировавшего его политическую карьеру.

Ранее Тиль предсказал скорый конец света и заявил, что антихрист уже среди нас. По его мнению, попытки ограничить развитие технологий лишь ускоряют наступление Армагеддона.