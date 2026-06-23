В ООН запросили у РФ материалы для расследования атаки ВСУ на Старобельск

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые ответило на обращения российской стороны, касающиеся расследования атаки на Старобельск. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что международная структура запросила дополнительные материалы по произошедшему.

© Вечерняя Москва

В ответном письме представители ООН указали, что продолжают отслеживать обстоятельства, связанные с причинением вреда гражданскому населению. Также была запрошена информация, которая может помочь в дальнейшем изучении инцидента.

Риттер назвал терактом Запада удар ВСУ по колледжку в Старобельске

В частности, международные правозащитники попросили предоставить результаты официального расследования, данные об использовании вооружения, времени атаки, последовательности событий и контакты должностных лиц, располагающих соответствующими сведениями.

— Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами, — заявила Лантратова в своем Telegram-канале.

Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.

В результате атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.