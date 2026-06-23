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В ООН запросили у РФ материалы для расследования атаки ВСУ на Старобельск

Вечерняя Москва

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека впервые ответило на обращения российской стороны, касающиеся расследования атаки на Старобельск. Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что международная структура запросила дополнительные материалы по произошедшему.

В ООН запросили у РФ материалы для расследования атаки ВСУ на Старобельск
© Вечерняя Москва

В ответном письме представители ООН указали, что продолжают отслеживать обстоятельства, связанные с причинением вреда гражданскому населению. Также была запрошена информация, которая может помочь в дальнейшем изучении инцидента.

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В частности, международные правозащитники попросили предоставить результаты официального расследования, данные об использовании вооружения, времени атаки, последовательности событий и контакты должностных лиц, располагающих соответствующими сведениями.

— Хочется верить, что это положит начало в выстраивании конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами, — заявила Лантратова в своем Telegram-канале.

Украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар беспилотниками по Старобельску. Под обстрел попали педагогический колледж и профессиональный колледж Луганского педагогического университета. Известно, что внутри общежития, расположенного в том же здании, находились около 80 студентов.

В результате атаки дронов ВСУ погиб 21 человек, многие получили ранения. После этого Министерство иностранных дел России пригрозило ударами по оборонным предприятиям, «центрам принятия решений» и командным пунктам в Киеве.