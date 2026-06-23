Западные страны ошибочно не приложили усилий для понимания первопричин конфликта на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира.

"Первая ошибка, которую совершил Запад, заключалась в том, что мы не приложили усилий для понимания коренных причин этого конфликта", - сказал он.

По мнению политика, России может быть полезно продемонстрировать лидерство в применении мягкой силы, так как это "очень убедительно для людей с западным менталитетом".

Трамп рассказал, в чем ошибался по поводу конфликта на Украине

"Поэтому я думаю, что усилия обеих сторон могут быть очень полезными, поскольку президент США Дональд Трамп также пытается сблизить обе стороны для установления реального мира чем скорее, тем лучше, - продолжил он. - Или хотя бы достигнуть перемирия и прекращения огня. В людях из России и с Украины течет славянская кровь, и я уверен, они смогут вместе построить лучшее будущее и жить в добрососедских отношениях".

Полный текст интервью будет в 11:00 мск.