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Трамп заявил, что США тратили безумные деньги на НАТО

Президент США Дональд Трамп утверждает, что страна тратила безумные деньги на НАТО. По его словам, значительная часть средств шла якобы на защиту Европы от России, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, мы тратили 600 миллиардов долларов в год, правильно? Я бы сказал - вы только вдумайтесь в это - что реальные суммы, которые мы тратим на НАТО, просто безумны", - рассказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Как отметил Трамп, страны НАТО не поддержали США, которые "тратят сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России".

"Отчаянно пытаются". На Западе раскрыли новый план Британии против России

Политолог Алекс Крайнер заявил, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. По его мнению, с этой целью они провоцируют Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Британцы отчаянно пытаются развязать какую-то большую войну, провоцируя Россию, потому что у них дома ситуация на грани революции или гражданской войны. <…> Британцы — главные разжигатели конфликта на Украине против России", — отметил политолог.

Крайнер добавил, что Великобритания на сегодняшний день открыто проявляет агрессию по отношению к России.

Трамп считает, что Стармер навредил сам себе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение премьер-министра Великобритании Кира Стармера подать в отставку. Он заявил, что считает главу кабмина милым мужчиной, который сам себе навредил проводимой политикой, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что он милый мужчина… Однако энергетика и иммиграция, знаете, он всерьез себе навредил", - сказал американский лидер журналистам.

По словам Трампа, он призывал Стармера к ведению нефтедобычи в Северном море вместо того, чтобы устанавливать ветряные электростанции и импортировать энергоресурсы из Норвегии. Он также отметил, что миграционная политика премьера привела к проблемам с преступностью.

В МИД Ирана рассказали о новых договоренностях с США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади рассказал, что Тегеран и Вашингтон договорились создать четыре специализированные рабочие группы. По его словам, стороны завершили подготовку следующему этапу переговоров, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

"Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и осуществлению", — говорится в сообщении.

Гарибабади добавил, что стороны завершили подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В них примут участие спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

"Нет шансов". В США раскрыли причину неадекватной выходки Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский идет на поводу у неонацистов, потому что находится у них в долгу. Он также добавил, что у украинского народа нет шансов, сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал эксперта.

"Посмотрите на Зеленского. Посмотрите, что он делает — эксгумирует тела нацистов и воздает им все почести. Я не знаю, втянут ли он в это нацистское мировоззрение, или просто чувствует себя зависимым от единственных боеспособных подразделений украинской армии, которые остались — а это подразделения, возглавляемые нацистами... Но похоже, что он у них в долгу. И получается, что у украинского народа здесь, по сути, нет шансов", — отметил бывший аналитик.

Макговерн подчеркнул, что США не используют имеющиеся у них рычаги влияния на главу киевского режима.