Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что политика Соединенных Штатов способствует усилению международной напряженности и ведет к обострению конфликтов в различных регионах мира. Об этом, как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, северокорейский руководитель заявил, комментируя ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.

По словам Ким Чен Ына, действия Вашингтона оказывают влияние не только на саму международную обстановку, но и на союзников США. Он утверждает, что проводимая американской стороной политика приводит к нарастанию насилия и усугубляет кризисные процессы.

Глава КНДР также высказал мнение, что ряд современных идеологических и националистических течений, включая концепцию «Америка прежде всего», сионизм, украинский неонацизм и японский милитаризм, способствует росту нестабильности в мире. По его оценке, распространение и взаимное усиление этих явлений становится одним из факторов глобальной дестабилизации.

Продолжая свою оценку международной ситуации, Ким Чен Ын заявил, что происходящие события, по его мнению, подтверждают правильность политического курса, которого придерживается КНДР.