В Финляндии заявили о прогрессе в подготовке к переговорам ЕС и России

Евросоюз продвинулся в согласовании целей и определении плана действий на случай проведения переговоров с Россией. Об этом в интервью Yle заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе», — сказала министр.

Как отметила Валтонен, возобновление диалога во многом зависит от обстановки на линии фронта России и Украины.

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Ключевым же фактором, по ее мнению, является желание мира со стороны Москвы. При этом она добавила, что не видит таких признаков, «несмотря на значительно ухудшившееся положение России в военном и экономическом плане».

Ранее Глава Евросовета отверг дискуссии о переговорах с Россией. Антониу Кошта заявил, что ЕС в настоящее время обсуждает не возможные переговоры с Россией, а способы оказания на нее давления и продолжения поддержки Украины.