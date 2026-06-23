Спецпосланник Трампа заявил о дискредитации президента США в Италии

Спецпосланник президента США Паоло Дзамполли инициировал сбор материалов о публикациях и сообщениях в итальянских СМИ и социальных сетях, которые, по его мнению, содержат недостоверную и оскорбительную информацию о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

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По данным издания, Дзамполли поручил своему адвокату в Италии подготовить подборку материалов, связанных с освещением конфликта между Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Как утверждает спецпосланник, после публичной перепалки между двумя политиками в ряде медиа и социальных сетей была развернута кампания, которая наносит ущерб репутации американского лидера и его окружения. По его словам, распространение непроверенной информации может негативно сказаться не только на отдельных людях, но и на государственных институтах.

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Согласно публикации Corriere della Sera, собранные материалы планируется направить в Белый дом, а также в Государственный департамент США и Министерство юстиции США. Предполагается, что американские структуры оценят возможный репутационный ущерб.

Поводом для обострения отношений между Трампом и Мелони стали взаимные резкие заявления, прозвучавшие после саммита G7. Впоследствии разногласия затронули и другие вопросы международной повестки, включая отношение к действиям США на Ближнем Востоке.

Также внимание к ситуации привлекли публичные разногласия между Вашингтоном и рядом европейских стран по вопросам внешней политики. На этом фоне, как отмечает издание, тема информационного освещения конфликта между американским и итальянским руководством получила широкий резонанс в медиапространстве.