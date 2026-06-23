Спрогнозирован курс Израиля в случае поражения Нетаньяху

В случае поражения партии «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху внешняя политика страны вряд ли изменится. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала заведующая Группой изучения региональных отношений Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Людмила Самарская.

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«Если представителям оппозиционных партий удастся сформировать коалицию, внешняя политика Израиля вряд ли существенно изменится», — заметила она.

Вместе с тем исход парламентских выборов в Израиле, которые пройдут уже в этом году, пока не очевиден. Наиболее вероятным сценарием, по мнению политолога, является возвращение к политическому тупику.

«Вполне возможно, что ни один из партийных лидеров не сможет сформировать устойчивую коалицию, которая проработала бы достаточно долго», — объяснила эксперт.

В то же время, если оппозиционные силы смогут победить, то они могут смягчить внешнеполитическую риторику. Для них будет более важно уделить внимание позициям международных партнеров государства.

«Такой подход во многом упростит поддержание и заключение региональных партнерств, а также, возможно, улучшит отношения с Европейским союзом», — подчеркнула исследователь.

Ранее Людмила Самарская рассказала об отношении Израиля к связям с Россией. По ее словам, израильские власти настроены вести конструктивный диалог.