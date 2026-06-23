Политики в странах Западной Европы сейчас лишены необходимого уровня лидерства и самостоятельности. На это в беседе с РИА Новости указал депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«У нас в Западной Европе есть довольно посредственный политический класс, не хватает смелых людей», — пояснил депутат.

Он считает, что пока изменение политики ЕС по отношению к России невозможно, и произойти это может только после выборов, в результате которых сменятся нынешние политические элиты.

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Он добавил, что нынешним лидерам не хватает мужества для того, чтобы пересмотреть архаичные подходы к отношениям с Москвой.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом.