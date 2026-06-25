Трамп не хочет быть первым мировым лидером, посещающим нового премьера Британии

Президент США Дональд Трамп отказался стать первым мировым лидером, который нанесёт визит будущему вероятному британскому премьер-министру Энди Бернем. Так он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он коротко сказал «нет» и добавил: «У нас, вероятно, разные убеждения». Трамп охарактеризовал Бернема как политика, придерживающегося «крайне либеральных взглядов», и в очередной раз раскритиковал Лондон за энергетическую политику и отказ расширять добычу нефти и газа в Северном море.

Напомним, что Бернем, бывший мэр Большого Манчестера, лишь несколько дней назад был избран в парламент и считается самым популярным членом Лейбористской партии.

Действующий премьер Кир Стармер объявил об отставке 22 июня на фоне острого политического кризиса. Среди однопартийцев ходят слухи, что именно Бернем займёт пост лидера партии и, соответственно, кресло главы кабмина.

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