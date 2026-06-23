Председатель Демократического молодежного сообщества Европы (DEMYC), испанский политик Хавьер Уртадо Мира заявил, что санкции против России следует отменить. Его слова приводит ТАСС.

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Мира призвал отменить санкции Евросоюза против России и назвал ограничения наказанием для европейцев.

«Чтобы наладить хорошие каналы связи, выгодное сотрудничество, вместо того чтобы воевать друг против друга, мы можем сесть за стол переговоров и решить, как нам создать общество, которое сможет вернуться к прямым рейсам и к другим таким основным вещам», — сказал он.

Кроме того, политик сравнил санкции против России с выстрелом себе в ногу.

Ранее британский политик Джордж Гэллоуэй сравнил западные санкции против России с бумерангом. Он также подчеркнул, что решения об антироссийских санкциях принимались чиновниками, не избранными народом.