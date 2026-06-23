Аналитик оценил возможности США принудить Европу и Украину к миру с Россией

Вашингтон может принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с Россией, заявил экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала.

«В какой-то момент Дональд Трамп просто выложит на стол мирное соглашение между Россией и Украиной и скажет европейцам и украинцам: берите или уходите», — оценил возможности аналитик.

По мнению эксперта, в случае несогласия президент США откажется передавать данные, которые сейчас получают украинцы.

В России оценили роль Евросоюза в конфликте на Украине

Варуфакис усомнился в том, что европейские государства способны обеспечить Украину всем необходимым для ведения конфликта без США. Он добавил, что они не могут снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ.

Ранее США призвали Россию и Украину заключить мирное соглашение.