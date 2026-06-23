Mehr: Иран создаст канал связи для судов в Ормузском проливе

Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф сообщил агентству Mehr о договоренностях, достигнутых на переговорах в Швейцарии. Тегеран также согласовал разблокировку 12 миллиардов долларов замороженных активов.

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По словам чиновника, линия связи для судов создается для оперативного решения проблем и инцидентов. Однако получение разрешения на проход останется отдельной процедурой.

Галибаф подчеркнул, что управление проливом никогда не будет таким, как до начала войны. Судоходство будет регулироваться Ираном в соответствии с международными нормами и установленными Тегераном правилами.

Сейчас стороны перешли к техническим консультациям, основная работа делегаций в Швейцарии завершена.