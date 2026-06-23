Трамп считает «просто безумными» траты США на НАТО

Президент Дональд Трамп назвал «просто безумными» суммы, которые США тратят на НАТО.

По словам политика, в год страна выделяла на это $600 млрд. При этом члены альянса не поддержали США в войне с Ираном, хотя Вашингтон «тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы защитить их, главным образом от России».

В начале месяца американский постпред при ЕС Эндрю Паздер заявил, что европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали Трампа, когда отказались помогать в операции против Ирана. По мнению Паздера, Европа была обязана поддержать Вашингтон, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

Трамп отреагировал на уход Стармера

До этого президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России НАТО.

Ранее генсек альянса заговорил о НАТО 3.0.