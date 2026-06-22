Трамп заявил, что очень быстро решит проблему с Нетаньяху ради мира в Ливане

Глава американской администрации Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся в кратчайшие сроки решить проблему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ради установления мира в Ливане.

С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами. Трамп назвал себя «человеком, который решает проблемы».

«Я решаю проблему очень быстро, в том числе с Нетаньяху», — цитирует Трампа РИА Новости.

Также в ходе общения с журналистами Трамп заявил, что суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив.