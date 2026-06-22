СМИ: договор США и Ирана стал катастрофой для Израиля

Договор о прекращении конфликта между США и Ираном стал «стратегической катастрофой» для Израиля. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, соглашение не включило в себя требования Израиля, в том числе о поддержке проиранских прокси-сил. В статье также говорится о том, что сделка вызвала ярость в Израиле, а стратегическая обстановка стала еще хуже, чем до конфликта.

«Трудно переоценить, какой стратегической катастрофой это стало. По сравнению с довоенным временем картина сегодня, безусловно, хуже», — сообщает издание.

Ранее в Белом доме заявили, что США создали механизм деэскалации между Израилем, Ливаном и «Хезболлой».