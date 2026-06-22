США призвали к прекращению огня между Россией и Украиной

Заместитель постоянного представителя США при ООН Дэн Негреа выступил на заседании Совета Безопасности. Вашингтон настаивает на скорейшем начале переговоров России и Украины.

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По словам американского дипломата, Соединенные Штаты привержены достижению прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров.

Он подчеркнул, что настало время для немедленного прекращения боевых действий, а России и Украине необходимо вернуться за стол переговоров и заключить мирное соглашение.

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине проходит по запросу стран Запада. Ранее Лавров заявил, что Россия предпочитает дипломатическое завершение СВО.