Премьер Болгарии Радев возглавил партию "Прогрессивная Болгария"

Софийский городской суд (СГС) официально зарегистрировал партию "Прогрессивная Болгария". В решении суда указано, что в качестве ее председателя в документы вписан премьер-министр страны Румен Радев.

"СГС принял решение вписать в регистр политических партий "Прогрессивную Болгарию", в принятых судом документах установлено, что все требования по учреждению и регистрации партии соблюдены. Румен Радев вписан в регистр в качестве председателя партии", - говорится в сообщении пресс-службы СГС.

Решение о регистрации "Прогрессивной Болгарии" не является окончательным и может быть обжаловано в течение семи дней в Верховном кассационном суде, эксперты оценивают такой вариант как маловероятный.

Учредительное собрание партии "Прогрессивная Болгария" состоялось накануне досрочных парламентских выборов 19 апреля. 9 июня СГС рассмотрел заявление о регистрации партии и 22 июня опубликовал свое решение.