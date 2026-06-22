Вице-спикер сената Польши вернул украинские награды

Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул на Украину две государственные награды. Об этом сообщает РИА Новости.

О возвращении наград Каминьский сообщил послу Украины в Польше Василию Боднаре. По его словам, он принял такое решение после «действий и высказываний» Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что не может больше хранить у себя эти награды, так как власти Украины так и не осудили виновников Волынской трагедии.

«Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины», — заявил он.

Какие именно награды возвращает Каминьский, в письме не сообщается. В 2008 году он был награжден украинским орденом «За заслуги» 3-й степени.

Напомним, что ранее президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации последним деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России) — тот принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА*. Позже одному из подразделений ВСУ присвоили имя «Героев УПА*».

*признана экстремистской и запрещена в России.