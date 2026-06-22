Такер Карлсон объявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию США

Американский журналист Такер Карлсон, ранее считавшийся сторонником президента США Дональда Трампа, заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию, как и демократов. Связано это с тем, что эти политические силы ставят национальные интересы других стран выше интересов самих американцев, убеждён он.

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«Я бы не поддержал Республиканскую партию. Я никогда не стану поддерживать Республиканскую партию... Не знаю, что делать. Но на данный момент как я или любой американский избиратель может поддерживать политическую партию, которая не верна Соединённым Штатам? Которая ставит интересы иностранного государства выше интересов собственных граждан... Я голосовал за республиканцев всю свою жизнь», — сказал Карлсон в подкасте Can't Be Censored.

Журналист отметил, что был последовательным сторонником Республиканской партии США на протяжении 35 лет.

Такер Карлсон, ставший известным ещё во время работы на Fox News, прекратил поддерживать курс Дональда Трампа и публично извинился за его поддержку из-за серьёзных разногласий во внешней политике.

Карлсон, в частности, осудил администрацию Трампа за агрессию против Ирана.