Ссора Мелони и Трампа встревожила Рим

В правительстве Италии выражают обеспокоенность возможными экономическими последствиями ухудшения отношений между премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Stampa.

По данным издания, в Риме опасаются, что Вашингтон может усилить давление в энергетической сфере и прибегнуть к новым торговым ограничениям. Среди возможных мер называются вопросы поставок сжиженного природного газа, а также введение дополнительных пошлин на итальянскую продукцию.

Особое беспокойство вызывает зависимость Италии от американского СПГ. Как отмечает газета, в последние годы США стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа для страны, обеспечивая около 45 процентов морских поставок этого ресурса. В публикации подчеркивается, что изменение условий сотрудничества в данной сфере способно привести к нестабильности на рынке.

Еще одним чувствительным направлением остается винодельческая отрасль. Соединенные Штаты являются крупнейшим зарубежным рынком для итальянских производителей вина. По информации Stampa, до введения американских пошлин объем поставок этой продукции в США приближался к двум миллиардам евро ежегодно.

Газета также приводит данные о снижении экспорта. В марте поставки итальянского вина на американский рынок сократились на 20,5 процента, а по итогам первых четырех месяцев 2026 года снижение составило 7,2 процента. Издание напоминает, что ранее Трамп уже допускал возможность введения пошлин до 100 процентов на европейские вина в рамках торговых споров.

Поводом для новой напряженности стали высказывания американского лидера о недавнем саммите G7 во Франции. Трамп заявил, что Мелони якобы просила его о совместной фотографии, на что итальянский премьер ответила, что эти слова не соответствуют действительности и подчеркнула, что ни она, ни Италия никого не умоляют.

На фоне возникшего конфликта, как пишет Stampa, был отменен ряд двусторонних контактов высокого уровня. В частности, не состоялся визит главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни, что стало дополнительным сигналом охлаждения отношений между двумя странами.