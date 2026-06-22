Франция пережила самую жаркую ночь с 1945 года

Ночь с 21 на 22 июня стала самой жаркой для Франции с 1945 года. Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщает издание, во многих регионах страны температура ночью держалась около +20C°. В ряде департаментов Франции, где действует максимальный уровень погодной опасности, такую температуру отметили как «исключительно высокую». Утром температура воздуха поднялась до +28C°.

При этом, следующая ночь тоже ожидается жаркой — ее минимальная температура будет на уровне от +22C° до +25C°.

Напомним, что 21 июня в 35 департаментах Франции объявили красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Это рекорд по числу регионов, где был одновременно введен подобный режим.