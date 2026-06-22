На Западе оценили заявление Медведева об Украине

По мнению британского военного аналитика Александра Меркуриса, недавние заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева по Украине могут свидетельствовать о возможности новых ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом он рассказал он в эфире YouTube-канала.

«Он дает понять, что время пришло и наступит момент, когда должны быть нанесены крупные, давно обещанные удары по Киеву», — отметил аналитик.

По словам эксперта, украинский лидер Владимир Зеленский осознает такую перспективу, что, как он считает, делает его все более напряженным и обеспокоенным. На этом фоне, по мнению аналитика, украинский лидер выступает с угрозами в адрес российских городов и Белоруссии.

Ранее Медведев сравнил экс-президентов Украины с нацистами из-за их отказа от высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла — после того, как его лишили Зеленского.