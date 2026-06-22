Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач высказался о скандале с УПА* (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Его слова приводит РИА Новости.

Пшидач назвал Зеленского виновным в скандале с героизацией УПА. По его мнению, именно украинский лидер спровоцировал конфликт.

«Коррупционные скандалы, выезд ближайших соратников Зеленского, обвиненных в гигантском воровстве. Видно, что вокруг пана Зеленского выросла огромная группа коррупционеров, людей, которые попросту крали деньги», — отметил он.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА». Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.