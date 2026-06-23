Такер Карлсон отказался поддерживать Республиканскую партию

Влиятельный американский подкастер и бывший телеведущий 57-летний Такер Карлсон заявил, что "определенно не поддержит Республиканскую партию" на промежуточных выборах в ноябре.

Это неожиданное заявление - Карлсон был одним из самых громких сторонников партии на протяжении многих лет, отмечает Associated Press. Его подкаст Tucker Carlson Show считается рупором движения Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку снова великой").

Карлсон, как и многие влиятельные лица в Республиканской партии, считает, что Америка должна держаться подальше от иностранных конфликтов, будь то в Иране, Газе или на Украине.

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В споре вокруг атак США и Израиля на Иран Карлсон уже отдалился от Трампа. Бывший ведущий Fox News извинился после начала войны за то, что помог Трампу "занять Белый дом". Теперь он пошел еще дальше, заявив, что республиканцы не будут представлять своих избирателей, граждан и страну. Вместо этого они принимали решения, основываясь на других критериях, заняв позицию: "Что лучше для этой компании, что лучше для Израиля, что лучше для наших спонсоров".

Республиканцы не только пойдут в неправильном направлении, сказал Карлсон. Их поведение "неприемлемо, это измена, это аморально, такое не должно продолжаться". Он сказал, что был очень последовательным защитником Республиканской партии на протяжении 35 лет, добавив, что то, что происходит сейчас "нельзя защитить".

В преддверии промежуточных выборов в ноябре республиканцы борются за сохранение большинства в обеих палатах конгресса США. Подкастер заявил, что Демократическую партию он также не будет поддерживать.