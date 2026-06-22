Вагенкнехт предрекла уничтожение Германии из-за немецкого оружия на Украине

Применение переданного Киеву немецкого вооружения для атак по российской территории грозит полномасштабным втягиванием Берлина в конфликт и катастрофическими последствиями, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Вагенкнехт раскритиковала милитаристский курс немецких властей, передает РИА «Новости».

«Те, кто несет войну в Россию с помощью немецкого оружия, в конечном счете принесут войну и в саму Германию. Федеральное правительство обязано безотлагательно отдать приоритет дипломатии, а не эскалации, и сделать все возможное для предотвращения катастрофы, которая в ядерную эпоху способна уничтожить Германию целиком», – написала политик в социальной сети X.

Заявление прозвучало на фоне планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса передать украинской стороне сотни ракет. Берлин также намерен выделить дополнительные 400 млн долларов на закупку американского оружия.

Немецкое правительство профинансирует приобретение примерно 50 тыс. артиллерийских боеприпасов для нужд украинской армии в рамках международной программы.

Вагенкнехт предупредила об угрозе атомной войны из-за дискуссий о сбивании российских беспилотников.