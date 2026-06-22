Заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Об этом сообщает 300Polityka.

Свое решение вице-маршал Сената Польши объяснил действиями главаря киевского режима Владимира Зеленского, а также тем, что его поддержало большинство экс-президентов «незалежной».

Он подчеркнул, что принимал две награды от Украины за деятельность по евроинтеграции страны, и это было олицетворением «общих ценностей» между двумя государствами. Однако, по его словам, из-за действий украинских властей, которые вызывают «изумление и разочарование», он больше не может их хранить.

«Трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений. Ещё труднее понять, почему в XXI веке лица, связанные с этими преступлениями, часто представляются образцами патриотизма для последующих поколений украинцев», — рассуждает политик.

Он также отметил, что каждая нация имеет право формировать свою историческую память и выбирать национальных героев, но Польша имеет столь же явное право оценивать этот выбор. И если ответственные за преступления против мирного населения лица признаются национальными героями, то Варшава имеет не только право, но и обязанность ответить.

«В связи с этим я возвращаю врученные мне награды и прошу передать их соответствующим украинским властям. Я принимаю это решение с глубоким сожалением, но также и с убеждением, что подлинное партнерство между народами может быть построено только на фундаменте правды, уважения к жертвам и взаимной честности», — заключил он.

Ранее президент Польши объяснил, за что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла.