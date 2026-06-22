Названа цель ультиматума Зеленского Лукашенко

Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского президенту Белоруссии Александру Лукашенко является попыткой ударить по прочности связей Москвы и Минска в рамках Союзного государства. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений СПбГУ Артем Барынкин.

Для Зеленского и его кураторов подобные шаги — это возможность нанести удар по наиболее успешному интеграционному объединению на постсоветском пространстве — Союзному государству Артем Барынкин доцент факультета международных отношений СПбГУ

Барынкин подчеркнул, что в целях эскалации конфликта на Украине Киев идет даже на казавшиеся ранее нелогичными действия, в том числе и в отношении Белоруссии и ее граждан. В качестве примера политолог привел удар беспилотника Вооруженных сил Украины по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области 17 июня. Он добавил, что действия ВСУ в отношении белорусских граждан являются террористическими по своей сути и сопровождаются сопутствующими заявлениями.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об угрозах Киева в адрес Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск может самостоятельно обеспечить свой суверенитет.