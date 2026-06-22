Немецкий певец и основатель Modern Talking Дитер Болен раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По словам Болена, Мерц стремится к началу новой войны.

«Зачем им сейчас строить бункеры? Что они планируют? Меня это пугает. Я строю бункеры не просто так, а когда предчувствую, что они хотят войны», — заявил он.

Болен также добавил, что конфликт на Украине вселяет в него все больший страх. При этом он также заявил, что ему не нравится односторонняя подача информации об этом конфликте, которую он наблюдает в немецких СМИ.

«Если беспилотник летит из Украины в Москву — это нормально, но в обратном направлении — это совершенно неприемлемо», — добавил он.

Ранее Мерц объяснил, почему Украину не возьмут в Евросоюз прямо сейчас.