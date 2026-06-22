Трамп заявил о готовности Ирана к масштабным ядерным инспекциям
Американский лидер назвал предстоящий допуск инспекторов МАГАТЭ гарантией «ядерной честности» Тегерана.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран согласится на широкомасштабные инспекции своих ядерных объектов, призванные подтвердить отсутствие военной составляющей в его атомной программе. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Всем полностью известно, что Иран согласится на крупные оружейные инспекции, чтобы гарантировать "ядерную честность" в долгосрочной перспективе», — написал Трамп.
Меморандум о взаимопонимании и первый шаг к денуклеаризации
Заявление прозвучало на фоне подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что иранское руководство согласилось вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Вэнс назвал это «важной вехой» и «первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».
По словам вице-президента, инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже 22 июня, а координация между сторонами начнется «как минимум на этой неделе».
Контекст: переговоры в Бюргенштоке
Первые полноформатные переговоры США и Ирана состоялись 21 июня на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча длилась около 18 часов и завершилась согласованием «дорожной карты» для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.
В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, американскую сторону представлял вице-президент Вэнс. На переговорах также присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Технические детали и позиция Тегерана
Согласно предварительным договоренностям, Иран согласился на разбавление запасов высокообогащенного урана под надзором МАГАТЭ. Агентство оценивает текущие запасы Ирана примерно в 440 кг урана, обогащенного до 60%, что близко к пороговому значению, необходимому для создания ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что взаимодействие с МАГАТЭ продолжится «по существующему порядку и в соответствии с решениями Высшего совета национальной безопасности». При этом, по его словам, на переговорах в Швейцарии ядерная тематика детально не обсуждалась.