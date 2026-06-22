Трамп заявил о готовности Ирана к масштабным ядерным инспекциям

Американский лидер назвал предстоящий допуск инспекторов МАГАТЭ гарантией «ядерной честности» Тегерана.

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран согласится на широкомасштабные инспекции своих ядерных объектов, призванные подтвердить отсутствие военной составляющей в его атомной программе. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Всем полностью известно, что Иран согласится на крупные оружейные инспекции, чтобы гарантировать "ядерную честность" в долгосрочной перспективе», — написал Трамп.

Меморандум о взаимопонимании и первый шаг к денуклеаризации

Заявление прозвучало на фоне подписанного ранее меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что иранское руководство согласилось вновь пригласить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Вэнс назвал это «важной вехой» и «первым шагом к окончательной денуклеаризации или прекращению ядерной программы в Иране».

По словам вице-президента, инспекторы МАГАТЭ могут прибыть в Иран уже 22 июня, а координация между сторонами начнется «как минимум на этой неделе».

Контекст: переговоры в Бюргенштоке

Первые полноформатные переговоры США и Ирана состоялись 21 июня на швейцарском курорте Бюргеншток при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча длилась около 18 часов и завершилась согласованием «дорожной карты» для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

В состав иранской делегации вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД Аббас Арагчи, американскую сторону представлял вице-президент Вэнс. На переговорах также присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Технические детали и позиция Тегерана

Согласно предварительным договоренностям, Иран согласился на разбавление запасов высокообогащенного урана под надзором МАГАТЭ. Агентство оценивает текущие запасы Ирана примерно в 440 кг урана, обогащенного до 60%, что близко к пороговому значению, необходимому для создания ядерного оружия.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что взаимодействие с МАГАТЭ продолжится «по существующему порядку и в соответствии с решениями Высшего совета национальной безопасности». При этом, по его словам, на переговорах в Швейцарии ядерная тематика детально не обсуждалась.