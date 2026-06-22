Кот Ларри попрощался со Стармером

Кот Ларри, проживающий в резиденции премьер-министров Великобритании, попрощался с Киром Стармером, который ранее ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном аккаунте Ларри в соцсети X.

Согласно сообщению, Ларри «принял отставку Стармера» и пригласил в резиденцию мэра Большого Манчестера Энди Бернхема. Отметим, что последнего называют самым вероятным преемником Стармера.

«Я принял отставку Кира Стармера с поста моего главного подчиненного и пригласил Энди Бернхема подробно рассказать о том, сколько раз в день он будет меня кормить», — сказано в сообщении.

Кот Ларри живет в резиденции британских премьеров с 2011 года. Он стал первым котом, который получил официальную должность главного мышелова при резиденции. За свою карьеру он попрощался уже с шестью премьерами.

Ранее Стармер ушел в отставку.